VIDÉO - "Abruti", "tocard"... Cyril Hanouna insulte le député insoumis Louis Boyard après ses critiques contre Bolloré

C'est une séquence qui fera date dans l'histoire de Touche pas à mon poste, l'émission présentée par Cyril Hanouna sur C8 du lundi au vendredi.

Invité pour débattre sur l'accueil en France de l'Ocean Viking, navire humanitaire avec 230 migrants à son bord, le député de la Nupes du Val-de-Marne, Louis Boyard a eu une violente altercation avec Cyril Hanouna. En cause : les propos tenus par Louis Boyard sur la situation du groupe Bolloré en Afrique, qui détient aussi le groupe Canal + dont fait partie C8.

Après de longues minutes de reproches réciproques, l'échange est monté d'un ton entre les deux hommes. Après avoir critiqué le rôle de Bolloré en Afrique, Louis Boyard a reproché à Cyril d'avoir fait "monter le racisme" et fait la promotion d’Éric Zemmour lors de la présidentielle.

Des accusations qui ont fait sortir de ses gonds l'animateur. "J’ai toujours défendu le racisme", a-t-il déclaré dans un lapsus malvenu. "Redescends de trois étages Louis Boyard, t’es député mais t’étais chroniqueur ici donc calme-toi", a lancé Cyril Hanouna, faisant référence à l'époque où Louis Boyard était chroniqueur chez C8, l'accusant également d'avoir "mangé" chez Bolloré pendant plusieurs années.

Visiblement très agacé par les reproches du député de 22 ans Cyril Hanouna a plusieurs fois insulté Louis Boyard tout au long de cette séquence : "Abruti", "tocard", "bouffon" et même un "ferme ta gueule" sont sortis de la bouche de l'animateur phare de C8.

LFI annonce saisir l'Arcom

Après cette séquence d'une dizaine de minutes, Louis Boyard a décidé de quitter le plateau en direct et de continuer le débat sur Twitter : "Sur TPMP, Cyril Hanouna vient de m’insulter pour avoir critiqué Bolloré, propriétaire de sa chaîne. Cyril Hanouna est aussi irresponsable avec la liberté d’expression qu’avec l’extrême droite. La France prend un tournant inquiétant", a-t-il écrit.

Une séquence à laquelle a aussi réagi Cyril Hanouna sur les réseaux sociaux. "Cette séquence avec Louis Boyard est bien la preuve que sur TPMP, on peut tout dire, et inviter tout le monde. Si même les députés veulent faire du buzz maintenant… Où va-t-on? Va prendre une camomille mon Louis et va t’acheter un costume !".

Mais cette histoire ne devrait pas en rester là. Interloqués par cette séquence, plusieurs députés de la France insoumise ont apporté leur soutien à Louis Boyard. "Bravo à Louis Boyard qui a subi ce soit un véritable procès politique sur TPMP pour avoir dénoncé les pratiques de Bollore au Cameroun. N’en déplaise à Cyril Hanouna, les insoumis disent ce qu’ils veulent et où ils veulent !", a par exemple écrit Manuel Bompard.

Clémence Guetté s'est de son côté dite "extrêmement choquée" par les propos tenus à l'encontre de son collègue. Enfin, Mathilde Panot la présidente des insoumise à l'Assemblée a qualifié les faits de "gravissime" et annonce saisir l'Arcom.

