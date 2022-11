"T’es une merde" à un député : Cyril Hanouna présente ses excuses à Louis Boyard

Vers la fin de la polémique ? Deux jours après avoir violemment insulté le député LFI Louis Boyard, Cyril Hanouna lui a présenté ses excuses publiques sur Twitter ce dimanche 13 novembre.

"La seule chose que je regrette, c'est de l'avoir insulté, c'est pas un bon exemple", a écrit l'animateur de TPMP. Mais "pour le reste, je ne regrette rien et je défendrai toujours mes amis", a-t-il ajouté, en référence au milliardaire Vincent Bolloré.

"Je suis entier, loyal, sincère, et je serai toujours moi-même à l'antenne. Je suis sanguin et vrai comme certains politiques", a poursuivi Cyril Hanouna, qui devrait revenir sur l'incident lundi soir dans son émission Touche pas à mon poste.

Lors d'une séquence consacrée au bateau de migrants Ocean Viking dans TPMP jeudi 10 novembre, l'invité Louis Boyard, député depuis juin et ancien chroniqueur de l'émission, a accusé les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique". Il a cité Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8.

Le ton est vite monté avec Cyril Hanouna. "Toi t'es une merde", a lancé l'animateur, après avoir traité le député d'"abruti", de "bouffon" et de "tocard".

"La présidente de l'Assemblée pointe la "dérive du débat"

Mais du côté des politiques, la polémique n'est pas encore totalement retombée. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a appelé dimanche à "collectivement (s') élever contre cette dérive du débat". Selon elle, la séquence est "dégradante pour le débat public et les personnes sur le plateau".

Elle a aussi expliqué s'être entretenue avec le président de l'Arcom après que LFI ait saisi l'institution.

De son côté le porte-parole du gouvernement Olivier Véran a pris la défense du député : "qu'on aime ou non Louis Boyard, qu'on partage ou non ses idées, il reste un élu. Il a le droit de s'exprimer comme il l'entend et on n'a certainement pas à l'injurier ou l'insulter", a-t-il dit dimanche sur BFMTV.

