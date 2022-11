"T'es une merde" à un député : enquête, Arcom… Le point sur la polémique autour de Cyril Hanouna et TPMP

Vingt-quatre heures après, la polémique ne retombe pas. Jeudi 10 novembre, en direct, l'animateur de C8,Cyril Hanouna insultait à plusieurs reprises le député de la France insoumise Louis Boyard après que ce dernier ait évoqué les agissements de Vincent Bolloré (le patron de Canal+) en Afrique.

Au lendemain de cet incident d'une violence verbale rare à la télévision le député du Val-de-Marne a réclamé vendredi une commission d'enquête parlementaire sur "les ingérences de Vincent Bolloré" dans les médias dont il est propriétaire. C'est le cas de C8 (groupe Canal+), chaîne où est diffusée l'émission de Cyril Hanouna Touche pas à mon poste (TPMP).

Dans un communiqué, l'élu du Val-de-Marne a dénoncé "une tentative d'intimidation mais aussi (une) manifestation claire des méthodes de censure qui sont employées pour museler quiconque s'attaquerait à l'empire de ce milliardaire".

L'Arcom saisie de l'affaire

La présidente des députés LFI, Mathilde Panot, a pour sa part annoncé avoir saisi le régulateur des médias, l'Arcom. Dans sa lettre de saisine, elle écrit que l'incident fait "craindre un tournant inquiétant".

"Nous sommes saisis et nous allons examiner la séquence au regard des obligations de l'éditeur", avait indiqué plus tôt l'Arcom à l'AFP, sans préciser si la saisine émanait de LFI ou de téléspectateurs.

"Nous ne ferons aucun commentaire, ni C8 ni Cyril Hanouna", a enfin déclaré la chaîne à l'AFP.

Cyril Hanouna déjà critiqué après l'affaire Lola

L'algarade d'une dizaine de minutes a eu lieu lors d'une séquence consacrée au bateau de migrants Ocean Viking. Invité en plateau, Louis Boyard, député depuis juin et ancien chroniqueur de l'émission, a accusé les "cinq personnes les plus riches" de France "d'appauvrir l'Afrique". Il a cité Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+.

"Bolloré t'a donné de l'argent puisque t'étais chroniqueur ici (et) ça te dérangeait pas", a répliqué Cyril Hanouna, en reprochant au député d'avoir voulu "faire un coup d'éclat".

Le ton est vite monté. "T'es un irresponsable Cyril, tu fais du mal à la France, tu fais monter le racisme et on a même pas le droit de critiquer Bolloré sur ta chaîne", a lancé l'élu de 22 ans. "Toi t'es une merde", a renchéri l'animateur, après avoir traité le député "d'abruti", de "bouffon" et de "tocard". Louis Boyard est parti sous les huées du public.

Fin octobre,Cyril Hanouna avait provoqué une autre polémique en appelant à un procès sommaire pour la meurtrière de la jeune Lola. Ses positions avaient été qualifiées de "négation de l'État de droit" par le ministre de la Justice Éric Dupond-Moretti. Là encore, l'Arcom est saisie.

