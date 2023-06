"Un agent de l'Elysée". Voici la phrase prononcée par Louis Boyard, député la France insoumise du Val-de-Marne, à destination de Yaël Braun-Pivet, lors du débat sur la 17e motion de censure, le 12 juin dernier. Cette accusation lui a valu un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal.



Pendant que la Première Ministre Élisabeth Borne intervenait devant les députés, plusieurs élus l'ont interrompue vivement. "Quand on aura le droit de voter on se taira !", a crié Louis Boyard. Un message qu'il a aussi posté presque mot pour mot sur son compte Twitter quelques heures plus tard.



La présidente Renaissance du Palais Bourbon a aussitôt répliqué. "Monsieur Boyard, je vous rappelle à l’ordre", a-t-elle lancé. Excédé, le député ne s'est pas arrêté là. "Je n’ai pas de leçons à recevoir d’un agent de l’Élysée", s'est-il exclamé. L'inscription de l'incident au procès verbal a pour conséquence directe de priver Louis Boyard du quart de son indemnité parlementaire. Cette dernière s'élève à 5.841 euros nets.

Le 7 juin dernier, Yaël Braun-Pivet avait fait usage de l'article 40 de la Constitution qui empêche l'adoption d'une proposition de loi qui "aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique". En bloquant ainsi la proposition de loi du groupe LIOT visant à abroger le report de l'âge légal de départ à la retraite, les partis et groupes d'opposition lui ont dénoncé un "déni démocratique".

La présidente de l'Assemblée nationale s'est défendue ce mardi 13 juin dans RTL Matin. "La meilleure preuve de mon impartialité c'est qu'un jour je déplais à la majorité, un jour je déplais à telle opposition", a-t-elle affirmé.



