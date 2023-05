Ambiance électrique à l'Assemblée nationale pour Elisabeth Borne

Emmanuel Macron a recadré sa Première ministre en Conseil des ministres, mardi 30 mai. Quelques jours plus tôt, Elisabeth Borne avait déclaré que le Rassemblement national était l'héritier de Pétain. Jordan Bardella, président du RN et invité de RTL mercredi 31 mai, a déploré des "propos pitoyables" et "extrêmement graves". Il a demandé à la Première ministre de s'excuser. Dans le même temps, Elisabeth Borne a fustigé la proposition de loi du groupe LIOT qui vise à abroger la réforme des retraites.

Réunis en commission des affaires sociales à l'Assemblée, les élus ont voté la suppression de l'article 1 de la proposition de loi du groupe LIOT. Il s'agit d'une victoire pour la majorité puisque cet article 1 avait pour but d'abroger l'âge de départ à 64 ans.

Pour autant, la proposition de loi n'est pas enterrée, car le texte va passer en séance dans l'Hémicycle le 8 juin. La majorité souhaite éviter un vote à l'Assemblée et s'appuie sur plusieurs bottes secrètes du règlement.

La majorité veut faire valoir l'irrecevabilité, qui est l'interdiction pour les députés de créer de la dépense avec une loi. L'opposition dispose aussi d'armes, notamment l'obstruction.

