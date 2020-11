et Sarah Belien

publié le 29/11/2020 à 13:06

Le député de la France insoumise est revenu longuement sur l'article 24 de la loi Sécurité globale que le parti de Mélenchon rejette. Invité du Grand Jury ce dimanche, Adrien Quatennens est tranchant et "réclame le retrait de toute la loi Sécurité globale", sous-entendu que le député ne souhaite pas uniquement retirer l'article 24.

Sur ce dernier, Adrien Quatennens évoque les menaces contre des policiers, "qui sont insupportables. Je n'oublie pas que 150 policiers depuis le début de ce quinquennat se sont suicidés et je veux répondre, y compris à cette souffrance." Alors que le Parlement, dont le Sénat, est en charge de réécrire l'article 24, le député de la France insoumise réclame un rétropédalage du gouvernement. "Au vu de ce qu'il se passe dans le pays, de la situation, au vu de tension et de conflictualisassions, il faut savoir reculer. Et que le gouvernement s'honorerait de le faire."

Adrien Quatennens évoque l'interview télévisée de Gérald Darmanin au JT de 20h de France 2. Pour lui, le ministre de l'Intérieur "aurait été bien inspiré plutôt que de rester droit dans ses bottes, dans la trajectoire de son mentor Nicolas Sarkozy, de reculer. Il se serait honoré de le faire", insiste le député de la France insoumise.