et Sarah Belien

publié le 29/11/2020 à 12:20

Plus de 100.000 personnes ont battu le pavé ce samedi 18 novembre pour protester contre la loi Sécurité globale, et l'article 24 qui permet de sanctionner la diffusion d'images malveillantes des forces de l'ordre et dénoncer également les violences policières. Le député de la France insoumise Adrien Quatennens était présent dans le rassemblement.

Invité du Grand Jury ce dimanche, le député cite les images de violences qui sont apparues cette semaine, notamment l'évacuation brutale des réfugiés de la place de République, et notamment le "croche-pied gratuit" d'un policier sur un des réfugiés. "Dans les actions de cette soirée-là, la responsabilité politique est engagée du préfet Lallement et de M. Daramanin," pour Adrien Quatennens.

Le député poursuit : "Je demande la démission ou le limogeage du préfet Lallement, qui a en plus pour lui le traitement des 'gilets jaunes', avec 32 personnes éborgnées dont on n'a toujours pas retrouvé la trace, de tout cette mascarade qu'est devenue l'IGPN, dans laquelle des policiers décident entre eux du sort de policiers," déclare le député de la France insoumise.

Le député dénonce le manque de démocratie au sein de l'institution policière. "Nous avons besoin d'une instance démocratique dans laquelle des policiers seraient représentées, mais aussi des magistrats, des citoyens," argumente Adrien Quatennens.