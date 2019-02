et Claire Gaveau

publié le 05/02/2019 à 19:45

Par un très large vote, l'Assemblée nationale a adopté mardi la loi "anticasseurs", particulièrement controversée. Mais 50 députés de la majorité ont marqué par l'abstention leur refus des interdictions préventives de manifester.



C'est une loi qui est passée facilement mais elle a suscité beaucoup de polémiques. Elle a imposé d'être substantiellement amendée et elle a provoqué au sein de La République En Marche, un taux d’abstention record. On sait que ce genre de loi, comme les lois sur la sécurité, le terrorisme ou la violence, suscite des réactions pavloviennes. La gauche trouve cela liberticide, la droite trouve cela laxiste et la majorité est toujours embarrassé. Surtout que cette loi vient du Sénat, à majorité à droite.

Mais en réalité, la philosophie de cette loi consiste à augmenter le pouvoir administratif et à diminuer le pouvoir judiciaire. Donc ce n'est pas une loi liberticide mais c'est une loi sévère, répressive et surtout de philosophie dissuasive. C'est une loi de circonstances. C'est ce que souhaitait la majorité des Français et c'est ce que souhaitait le gouvernement en pleine crise des "gilets jaunes".