publié le 30/01/2019 à 21:10

L'Assemblée a entamé mardi 29 janvier les débats sur le texte "anticasseurs". Une loi qui créé un véritable malaise jusque dans la majorité, le gouvernement affichant sa "tolérance zéro contre les violences" face à une gauche dénonçant une "dérive autoritaire" et une droite craignant de rester sur sa faim.



C'est un échec, une tradition et un progrès. C'est un échec car l'objectif était d'adopter une loi le plus vite possible. Pour cela, l'idée était de reprendre un texte déjà voté au Sénat et de le faire avaler par l'Assemblée nationale. Simplement, ce qui a grippé les choses, c'est que plusieurs députés importants de la majorité ont considéré que le texte était trop dur. Donc, ça prendra du temps. Donc, ça sera un échec.

Mais en même temps, c'est un peu une tradition. Quand il s’agit de sujets d’immigration, de maintien de l’ordre, de terrorisme... La gauche trouve que c'est trop répressif, la droite trouve que c'est trop laxiste et les centristes ont des états d'âme.

La nouveauté, c'est que parmi les députés de La République En Marche, on en voit de plus en plus qui deviennent autonomes. Et ça, c'est bien. Ils apprennent leur métier, et cela signifie qu'ils cessent d'être des godillots sans être des frondeurs.