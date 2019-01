publié le 08/01/2019 à 21:42

Édouard Philippe voulait afficher une grande fermeté en pleine crise des "gilets jaunes". Il était venu pour cela sur le plateau du 20 heures de TF1 et il n'a pas eu beaucoup besoin de forcer son naturel. Sa pente va vers la fermeté.



Le Premier ministre a cependant annoncé deux choses. La première, c'est le retour à un dispositif policiers maximum samedi prochain et c'est une façon de reconnaître qu'on a eu tort de l'alléger. La seconde, c'est l'annonce d'une loi qui est techniquement facile et possible car il y a déjà une loi votée au Sénat.

Mais, alors qu'il y a un paquet de mesures envisagées, toutes ne se valent pas. Par exemple, le fichier pour les manifestants violents est séduisant dans le principe mais extrêmement compliqué à mettre en place. De l'autre côté, l'idée de créer un délit particulier, ou du moins une incrimination, lorsque l'on participe à une manifestation non autorisé... Je n'y crois pas à un seul instant.

C'est surtout un moyen de conforter son assise dans la droite non-extrême Alain Duhamel Partager la citation





Clairement, il y a surtout du calcul politique dans cette fermeté gouvernementale. C'est même une évidence. S'il y a encore une part importante des Français qui soutient le mouvement des "gilets jaunes", en ce qui concerne la violence, il y a une très forte majorité qui y est opposée. Ce qu'a dit Édouard Philippe devrait donc plutôt plaire.



C'est surtout un moyen de conforter son assise dans la droite non-extrême. C'est une façon d'avancer au premier rang et de laisser Emmanuel Macron, pour une fois, un peu plus protégé. Il y a donc un certain nombre d'avantages pour l'exécutif. Cependant, ça ne peut que fonctionner s'il y a une réponse sociale et réponse politique en même temps.