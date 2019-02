et AFP

publié le 05/02/2019 à 17:05

L'Assemblée nationale a adopté mardi 5 février la proposition de loi Les Républicains controversée "anticasseurs", par 387 voix contre 92, et 74 abstentions, en première lecture.



La grande majorité des députés REM et MoDem, ainsi que des LR et UDI ont voté pour, l'ensemble de la gauche s'est prononcé contre. Du côté de La République en Marche 50 députés se sont abstenus, un record sur un texte soutenu par le gouvernement, mais aucun n'a voté contre.



"L'essentiel, c'est qu'il n'y a eu aucun vote contre", a commenté dans la foulée du vote le patron du groupe majoritaire Gilles Le Gendre, devant la presse.

Le texte sera examiné au Sénat en deuxième lecture le 12 mars, le gouvernement souhaitant une adoption définitive rapide dans le contexte des manifestations récurrentes des "gilets jaunes".