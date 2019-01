publié le 14/01/2019 à 04:51

Emmanuel Macron lance le grand débat. Dans une lettre publiée aux Français, le président de la République a appelé dimanche soir "le plus grand nombre" à y participer. Même s'il assure que c'est "ni une élection, ni un référendum", le président de la République propose à travers une trentaine de questions de jalonner le débat national autour de questions comme les services publics ou le référendum d'initiative citoyenne.



Par ailleurs, quatre grands thèmes seront sur la table du grand débat : pouvoir d'achat, fiscalité, démocratie et environnement. "L'idée c'est d'aller partout, dans tous les interstices des territoires et de la République et de n'oublier personne" a indiqué le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. En revanche, toute remise en cause de l'IVG, de la peine de mort et du mariage pour tous en seront exclus.

La classe politique n'a pas manqué de réagir dès dimanche soir à la publication de cette Lettre aux Français d'Emmanuel Macron. Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti socialiste a déploré sur Twitter que l'on interdise "de parler par exemple de l'ISF" et propose un référendum sur son rétablissement.

On ne convoque pas tous les Français à 1 débat en leur interdisant de parler par ex de l’ISF. Les conclusions doivent être celles des Français pas celles déjà prévues par le PR. #GrandDebat #LettreAuxFrancais #giletsjaunes — Olivier Faure (@faureolivier) 13 janvier 2019

¿@EmmanuelMacron¿ ne veut pas du retour de l’#ISF? Il ne veut même pas qu’on en parle? Imposons lui un référendum sur son rétablissement ¿¿¿¿¿ https://t.co/jm2tmmME76 — Olivier Faure (@faureolivier) 13 janvier 2019

Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon parle d' "une grande diversion", tout en fustigeant "le coup du grand débat" d'Emmanuel Macron.

Le grand débat ? Une grande diversion. On refait le débat de la présidentielle mais le gouvernement fixe les conclusions. Rappel : après le « Débat » DOM-TOM et celui sur l'Europe, aucun résultat. La France de #Macron est-elle vouée aux bavardages ? — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 13 janvier 2019

Benoît Hamon, chef de file de Générations, estime lui que cette lettre aux Français "déçoit car elle est faible, prévisible, sans souffle ni vision".

La lettre d'@EmmanuelMacron est explicite. On ne bougera pas la répartition des richesses et il faut continuer à réduire la dépense publique. En matière de démocratie, tous les sujets sont ouverts à la discussion sauf le rôle du Président de la République. Faible et prévisible. — Benoît Hamon (@benoithamon) 13 janvier 2019

Pour Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, "Emmanuel Macron ne cherche qu'à gagner du temps".

Avec sa #LettreAuxFrançais, @EmmanuelMacron ne cherche qu'à gagner du temps.



Le seul #GrandDébat c'est un #Référendum sur des décisions concrètes. Assez de bla-bla ! — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) 13 janvier 2019

Quant à Florian Philippot, président des Patriotes, il considère cette lettre comme "longue et "illisible".

#LettreAuxFrançais : extrêmement longue, illisible, et surtout des questions souvent fermées, orientées, des sujets fondamentaux absents, rien sur l’UE !...https://t.co/lF8qmO7Rj0 — Florian Philippot (@f_philippot) 13 janvier 2019

Enfin, Olivia Gregoire, porte-parole des députés LREM, estime qu'Emmanuel Macron pose "de vrais enjeux sur la table".

Une #LettreAuxFrançais dans laquelle je reconnais totalement @EmmanuelMacron

¿¿ un président qui pose de vrais enjeux sur la table #économie #social

¿¿ un président qui ouvre toutes les questions notamment celles attendues #citoyenneté

¿¿ un président qui va rendre compte 2/2 — Olivia Gregoire (@oliviagregoire) 13 janvier 2019