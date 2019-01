Emmanuel Macron envoie un message de fermeté en préambule de sa lettre

publié le 13/01/2019 à 20:08

Emmanuel Macron s'adresse aux Français. Dans une lettre publiée dans la presse et sur les réseaux sociaux, le chef de l'État précise les modalités du grand débat national, organisé en réponse au mouvement des "gilets jaunes".



Après un long paragraphe consacré à la fierté d'être Français, dans lequel il rappelle les modalités de notre pacte social, Emmanuel Macron envoie également un message destiné aux casseurs, qui ont régulièrement entaché les mobilisations de ces dernières semaines. "Je n’accepte pas, et n’ai pas le droit d’accepter la pression et l’insulte, par exemple sur les élus du peuple, je n’accepte pas et n’ai pas le droit d’accepter la mise en accusation générale, par exemple des médias, des journalistes, des institutions et des fonctionnaires", écrit-il. Et d'ajouter : "Si tout le monde agresse tout le monde, la société se défait !"

Les neufs épisodes de mobilisation des "gilets jaunes" ont presque tous été émaillés de violences, et ce dans différentes villes de France. Des sous-préfectures ont été incendiées, des journalistes agressés et les permanences de nombreux élus de la majorité ont été vandalisées.