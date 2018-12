publié le 17/12/2018 à 19:29

La demande des "gilets jaunes" concernant le référendum d’initiative citoyenne (RIC) est-elle réaliste ? Selon Alain Duhamel sa mise en place est possible mais pas facile.



C’est possible parce que le référendum existe déjà en France sous différentes formes mais est très peu utilisé. Mais si le RIC était mis en place, ce serait au détriment de la démocratie représentative, donc du Parlement. Les pouvoirs demandés pour le RIC empiètent sur ceux du Parlement. Il s’agit donc d’une forme de défiance et ce n'est pas un hasard si c'est soutenu par l'extrême gauche et l'extrême droite.

Cette demande appelle des réponses. Elle est sociale, profonde et populaire. Mais il faut garder en tête les grands textes de Condorcet, Rousseau ou Benjamin Constant. Avec un système représentatif, il y a un risque de tyrannie de la majorité sur la minorité. Avec un système de démocratie directe, il y a un risque de tyrannie de la minorité sur la majorité.