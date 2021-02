Les Républicains présentent un un plan de lutte contre la pauvreté

et AFP

publié le 31/01/2021 à 09:13

C'est une nouvelle proposition faite pour lutter contre la pauvreté en France. Le secrétaire général des Républicains (LR), Aurélien Pradié, propose, dans le Journal du Dimanche, un plan visant, entre autres, à distribuer une aide alimentaire à 6,6 millions de personnes.

"L’accès à l’alimentation est la première urgence", explique au JDD le député du Lot, qui préconise de "multiplier par 20 l’amende pour les distributeurs qui détruisent des produits alimentaires", et de créer "un fonds national d’aide alimentaire, dont la gestion serait confiée aux départements, doté de moyens en hausse de 30 % par rapport aux dispositifs actuels". Les Républicains veulent aussi "distribuer des chèques alimentaires, de 450 euros par trimestre, par exemple aux 6,6 millions de bénéficiaires de l’allocation logement.

Pendant un an, ils leur permettraient d’acheter des produits frais issus de l’agriculture nationale". Interrogé par le JDD qui chiffre la facture d'un tel plan à 11 milliards d'euros, le député souligne que "le périmètre peut être progressif". "L’explosion de la pauvreté alimentaire aura un coût plus grand encore", souligne-t-il, "et nous réinjectons ces moyens dans la machine économique du pays".