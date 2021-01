APL : ce qu'il faut savoir sur le nouveau mode de calcul des aides au logement

publié le 02/01/2021 à 06:01

Bousculée par la pandémie de coronavirus, c'est finalement le 1er janvier 2021 que la réforme des "APL en temps réel" est entrée en vigueur. Pour tous les bénéficiaires actuels, et les nouveaux bénéficiaires, les allocations calculées selon la nouvelle formule seront versées le 5 janvier.

Jusqu'ici, les allocations au logement étaient calculées à partir des revenus d'il y a 2 ans. Autrement dit, les APL de 2021 auraient dû être calculées sur les revenus de 2019. Désormais, l'APL est calculée tous les trois mois, en tenant compte des revenus perçus sur les 12 derniers mois.

Ainsi, l'aide au logement de janvier, février et mars 2021 sera calculée à partir des revenus touchés de décembre 2019 à novembre 2020. Celle d'avril, mai et juin 2021 se basera sur les ressources de mars 2020 à février 2021. Etc. Les versements resteront fixés au 25 du mois pour les allocations HLM et au 5 du mois pour les autres bénéficiaires.

Cette réforme fait des gagnants et des perdants. Pour ceux qui ont vu leur revenu baissé en 2020 - jeunes retraités, chômeurs, etc. - les APL devraient augmenter. En revanche, ceux qui ont vu leurs revenus augmenter verront leurs APL baisser. Pour les étudiants, un forfait va être mis en place pour ne pas désavantager ceux qui travaillent.