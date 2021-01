Les infos de 6h30 - Prix de l'électricité : +6% en un an, les plus modestes en difficulté

publié le 13/01/2021 à 07:40

La Commission de Régulation de l'Énergie préconise d'augmenter le tarif régulé de l'électricité de 1,73 % au 1er février. Les recommandations de la CRE sont quasiment toujours validées par le gouvernement. Les dernières augmentations remontaient au 1er août (+1,54 %) et au 1er février 2020 (+2,4 % ), soit quand même avec les 1,73% qui arrivent prés de 6 % de hausse en un an.

La facture d'électricité a du mal à passer pour Mohamed et sa grande famille. Il paye entre 90 et 100 euros par mois, une somme à la limite du supportable quand on gagne le Smic au chômage partiel.

"J'ai mes gamins qui travaillent aussi, qui m'aident un peu, mais autrement si j'étais tout seul et si je n'avais pas des aides je n'y arriverais pas. C'est très très lourd", confie-t-il. Avec deux petits salaires et trois enfants à la maison, Hassen a lui aussi du mal à régler la note d'électricité. "Moi ça me coûte à peu près 1.200 euros par an [...] On ne chauffe presque pas pour éviter d'avoir des factures trop importantes. On ne met pratiquement pas le chauffage, on s'habille, on prend des couvertures", détaille-t-il. Il fait moins de 15° chaque jour dans sa maison en l'absence de chauffage.

Si l'augmentation de février se confirme, l'électricité aura connu près de 6% de hausse en un an.

À écouter également dans le journal

Intempéries - La neige a joué les trouble-fêtes dans l'Ain et en Haute-Savoie cette nuit. Sur l'autoroute A40, près de 2.000 automobilistes se sont retrouvés bloqués dans leurs voitures.

Couvre-feu - Le Var et la Drôme s'ajoutent à la liste des départements où le couvre-feu est avancé à 18 heures. 25 départements sont désormais concernés.

Coronavirus - Via Internet ou par téléphone, les personnes âgées de plus de 75 ans, hors Ehpad, vont pouvoir commencer à réserver leurs vaccinations contre le Covid-19 dès demain.