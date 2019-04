Les Républicains ont du mal avec les nouvelles technologies

Grand Débat : Macron pourrait annoncer une conférence sociale et environnementale

publié le 22/04/2019 à 09:55

Le parti a officiellement lancé un "chatbot" la semaine dernière, en français, un dialogueur. L'idée est simple, vous vous rendez sur leur page Facebook, et là une fenêtre s'ouvre. Posez une question, et vous obtenez, normalement, immédiatement la réponse.



Nous l'avons testé vendredi en posant deux questions. Quand aura lieu le prochain meeting de Laurent Wauquiez ? Que pense le candidat François- Xavier Bellamy de l'espace Schengen ?

Nous sommes lundi matin, et toujours pas de réponse à ma première question. Quant à la deuxième, on nous renvoie au programme. C'est gentil, on n'y avait pas pensé. C'est bien de vouloir faire moderne c'est encore mieux quand ça fonctionne.

Selon un sondage Harris Interactive x Agence Epoka pour RTL, Le Figaro, LCI dévoilé ce dimanche 21 avril, la liste Les Républicains conduite par François-Xavier Bellamy récolte de 14% des intentions de vote, derrière La République En Marche et le Rassemblement national.