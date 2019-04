publié le 17/04/2019 à 08:59

Le plan com’ du président a été percuté de plein fouet par l’incendie de la cathédrale Notre-Dame. Le chef de l’État a fait annuler la diffusion de son allocution de sortie de grand débat, lundi 15 avril au soir, allocution enregistrée au moment où Notre-Dame s’embrasait. Depuis, son entourage martèle que l’heure est au recueillement. Mais il va bien falloir les faire ces annonces.



Ou tout cas faire leur service après-vente, puisque l’essentiel des mesures que comptait annoncer le chef de l’État a été révélé dès hier matin par différents médias, dont RTL. Et c’est bien là le problème. Car quoi qu’en dise l’entourage d’Emmanuel Macron aujourd’hui, l’exécutif avait beaucoup misé sur l’effet de surprise.

D’où l’inquiétude qui gagnait l’Élysée lundi soir, alors que le script de la prise de parole du chef de l’État avait été diffusé par avance à une petite poignée de ministres et quelques rédactions.

Le discours du président était "dans la nature"

Alors que le discours était "dans la nature" pour reprendre les mots d’un macroniste, l'inquiétude a gagné l'entourage du président. "J’espère que les journalistes vont être responsables", soufflait un tout proche d'Emmanuel Macron au téléphone, d’un ton à la fois entendu et peu convaincant. Commentaire consterné d’un ex de l’Élysée, hier après-midi : "Ils devraient savoir que quand on a un scoop, on le sort. Et le risque à laisser la matière en boîte sans la diffuser était maximal…"



Mardi matin à l’occasion du fameux petit-déjeuner de la majorité, qui réunit ses principaux chefs de file, de LREM et du MoDem, autour du Premier ministre, après que plusieurs participants ont plaidé pour que la prise de parole soit repoussée après le week-end de Pâques, le sujet des fuites possibles a d’ailleurs été abordé, sans grande illusion autour de la table. "Le seul doute qu’on pouvait avoir, c’est sur la vidéo…", a confié un participant, vaguement soulagé hier soir que l’image et le son du président annonçant, notamment, la suppression de l’ENA ou la réindexation des petites retraites sur l’inflation n’aient pas fuité".

Les annonces seules, on ne peut pas dire qu’elles fascinent Conseiller officieux du président de la République. Partager la citation





"Les annonces seules, on ne peut pas dire qu’elles fascinent", reconnaissait hier un conseiller officieux du président. Même son de cloche a posteriori du côté d’un ministre : "Ce ne sont pas tant les mesures assez attendues que la posture et la démarche qui comptent." La situation pourrait paradoxalement se retourner à l’avantage d’Emmanuel Macron pour un proche du président puisque l'allocution a pris une dimension symbolique après l'incendie de Notre-Dame.