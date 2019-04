publié le 15/04/2019 à 11:13

Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire participera le 25 avril prochain à un débat sur l’Europe organisé par l’hebdomadaire "Valeurs Actuelles". Et à en juger non seulement par le thème, mais surtout par le casting, on sera bien loin des tours de Bercy, des dossiers du ministre et des interviews à la presse économique.



Face à lui se trouveront en effet Jacques Attali, François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains pour les élections européennes, Philippe de Villiers, qui a récemment publié un ouvrage très contesté sur l’histoire de la construction européenne, l’écrivain Michel Houellebecq, et le non moins à droite Éric Zemmour.

Certes le ministre de l’Économie vient du publier un livre épais sur le sujet, mais l’initiative n’est pas sans rappeler celle d’un autre ministre de droite, Gérald Darmanin.

Il écrit des livres le matin, il est ministre l’après-midi, il dort la nuit Phrase prêtée à Emmanuel Macron sur Bruno Le Maire. Partager la citation





La semaine dernière, il partageait la Une du journal avec Éric Zemmour, toujours lui, avec qui il avait accepté de donner une interview croisée. Le genre d’intervention médiatique taillée pour des ministres très politiques, avec le risque de la confusion, en pleine campagne européenne. "Le message c’est : 'Moi je, je suis un homme politique complet", décryptait hier un ami de Bruno Le Maire, avant de le défendre. "Il ne faut pas oublier que c’est le seul de son espèce dans ce gouvernement : il a été candidat à la présidence de la République…", insiste-t-il.



Pas sûr que l’argument fasse mouche auprès d’Emmanuel Macron, à qui l’on prête ces mots plutôt durs sur son ministre : "Il écrit des livres le matin, il est ministre l’après-midi, il dort la nuit".

Certains spéculent sur l’ambition du ministre

Une chose est sûre : le ministre de l’économie apparaît "agité" ces jours-ci selon les mots d’un de ses vieux compagnons de route. "Il n’a pas beaucoup d’échanges avec le président, il est un peu dans son coin."



Bruno Le Maire était vendredi aux côtés de la patronne du Fonds monétaire International, Christine Lagarde. La photo de leur rencontre relayée par lui sur les réseaux sociaux n’est pas passée inaperçue, à l’heure où certains spéculent sur l’ambition de Bruno Le Maire de lui succéder.