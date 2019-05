publié le 29/05/2019 à 07:20

Le président de la région Hauts-de-France fait tout ce qu’il peut pour rester à l’écart de cette nouvelle guerre des chefs. Au point d’avoir même passé consigne aux parlementaires qui lui sont proches de se faire discrets eux-aussi. Il faut dire qu’on ne lui fait pas : "Je ne me baigne plus mais je sais nager" a-t-il l’habitude de dire en privé. Traduction : Xavier Bertrand a beau se tenir officiellement éloignée des querelles partisanes - il a rendu sa carte en 2017 après l'élection de Laurent Wauquiez - il n’est pas le moins tacticien.



Or, pour son entourage, c’était clair, dès lundi : "Ils veulent tous montrer qu’ils feraient mieux que Wauquiez. Qu’ils sont capables de rassembler." Mais "jamais de la vie" le président des LR ne s’en ira. "Le bureau politique, il est déjà réglé". Voilà pourquoi Xavier Bertrand n'a pas répondu positivement aux nombreux appels qu'il a reçus depuis dimanche. De même qu’il n’avait pas donné la moindre consigne de vote.



Il doit encore malgré tout s’entretenir avec le président du groupe LR au Sénat, Bruno Retailleau, et réserve encore sa réponse à l’appel lancé par Gérard Larcher, le président du Sénat, au rassemblement de la droite et du centre au-dessus des partis, un appel qui visait en particulier les présidents de région. "Ça va être compliqué pour lui de dire non" m’a-t-on confié côté Sénat.

En parallèle de ce silence savamment entretenu, Xavier Bertrand continue son bonhomme de chemin avec 2022 en ligne de mire. Il lançait mardi 28 mai l’antenne rémoise de la Manufacture, son club de réflexion, en la présence remarquée du maire de la ville, un ex-LR lui-aussi, Arnaud Robinet, qui a précisé que Xavier Bertrand était son "ami", qu’il était normal qu’il vienne le saluer.

Les jeunes des Républicains se rebiffent...

Ces jeunes des Républicains font leurs armes depuis mai 2017 dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale où ils ont été élus pour la première fois sous l’étiquette LR. Ils n’ont pas connu Nicolas Sarkozy pour la plupart et connaissent encore assez mal Laurent Wauquiez. Ils soutiennent différents cadors du parti mais ne veulent pas se contenter d’être les porte-flingues de leurs aînés. Ils ont décidé de tenter de parler d’une seule voix.



L’élu du Lot Aurélien Pradié le disait mardi soir sur LCI. Ils devraient annoncer une initiative dans les jours qui viennent. L’objectif : être mieux pris en compte, représentés dans les instances du parti. Le sujet avait aussi été abordé un peu plus tôt dans la journée dans le bureau de Laurent Wauquiez, qui les a reçus, après la réunion de groupe très mouvementée du matin.

La démission de Wauquiez pas envisagée

Eux en particulier ne l’avait pas ménagé. Pierre-Henri Dumont était là lui-aussi. Le rendez-vous a duré plus d’une heure. Le président des Républicains leur est apparu quelque peu "sonné" c’est ce qu’a confié l’un d’entre eux à RTL. L’éventualité de la démission de Laurent Wauquiez a été simplement évoquée par l’un d’entre eux. Elle n’est clairement pas envisagée.



"Et pourquoi pas annoncer que tu ne te présentes pas en 2022 ?" a interrogé l’un de ces jeunes députés, qui, décidément, n’ont pas froid aux yeux. Réponse en substance du principal intéressé : "Aujourd’hui, personne n’est en mesure de dire qu’il serait au second tour." Comprenez : aucune personnalité de droite ne peut assurer qu’elle ferait mieux face à Macron et Le Pen.