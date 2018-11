François Baroin, ce fidèle de Jacques Chirac qui n'a jamais eu Matignon

publié le 20/11/2018 à 21:42

L'an dernier, pour la campagne des législatives, François Baroin a fait un gros sacrifice... Il a pris l'avion. Ça lui a fait mal, là, dans la poitrine. 30 ans que ça dure. Depuis la mort de son père dans un crash au Cameroun. Il avait 21 ans.



Quelques mois plus tôt, il avait vu mourir sa sœur, renversée par un voiture. Sa vie a basculé. "Je suis passé de l'innocence à la responsabilité, a-t-il confié à la journaliste Anne Fulda dans le livre Le faux discret. À partir de là, j'ai eu rendez-vous avec la mélancolie. Tous les jours".

Ce père, il l'adorait. Patron de la Fnac, franc maçon, Michel Baroin était pour lui la version moderne d'un saint laïc. Il lui a donné l'amour de la chasse et de la pêche. Il lui a légué aussi ses valeurs gaullistes et un ami pour la vie : Jacques Chirac.

Chirac, un deuxième père

Plus qu'un ami, Jacques Chirac devient même un second père. Fidèle, solide. C'est lui qui annonce la mauvaise nouvelle. Et immédiatement, il prend sous son aile ce jeune homme dévasté. Ils parlent la même langue.



Avec sa fille Laurence, Jacques Chirac connaît la souffrance. Mais ils ont aussi en commun le goût des blagues paillardes, limites lourdingues. L'ancien président le dit : François est devenu comme un fils.



Comme une sœur, Claude Chirac lui présente ses copines. C'est ainsi qu'il rencontre Michèle Laroque. Il est divorcé, trois enfants, elle en a deux. Il vient de rompre avec Marie Drucker, qui lui a fait abandonner ses lunettes de Harry Potter. Et la magie opère. "Avec Michèle je m'amuse", dit-il. Depuis 10 ans, elle est son côté solaire, celle qui chasse les nuages.

Il aime les rapports de force et le bruit des balles Jean-Michel Blanquer au sujet de Franàois Baroin Partager la citation





Et puis il y a la politique. Et ça aussi, c'est Jacques Chirac. C'est lui qui tuyaute le journaliste débutant à Europe 1. Et c'est lui qui le lance aux législatives de 93. À 27 ans, le voilà benjamin de l'Assemblée. Jusqu'au bout François Baroin sera fidèle à son mentor, puis à Nicolas Sarkozy, puis à François Fillon.



Pas de coups bas mais pas bisounours non plus. "Il aime les rapports de force et le bruit des balles", dit son vieil ami Jean-Michel Blanquer, aujourd'hui ministre de l'Éducation nationale.



Son grand regret, c'est Matignon. Depuis la débâcle de l'an dernier, il sait que c'est fini, il ne l'aura jamais. À 52 ans, il a tiré un trait sur sa carrière nationale. "Je suis un homme d'avant" dit-il. Est-ce si grave ? "Il a cette conviction que la vie tient à peu de choses, écrit Anne Fulda. Parfois il y met de la rage, parfois on a l'impression qu'il se demande à quoi bon".