INVITÉ RTL - Présidentielle 2022 : "Je mettrai un bulletin Macron", affirme Xavier Bertrand

“Je ne veux pas de Le Pen à la tête de mon pays". Invité de RTL ce lundi 11 avril, Xavier Bertrand est sans ambiguïté : "je mettrai un bulletin Macron" le 24 avril prochain lors du second tour de l'élection présidentielle. “Il y a une urgence", insiste-t-il. Pour le président LR de la région des Hauts-de-France, “ni le vote blanc, ni l’abstention ne pourra pas empêcher Le Pen d’arriver à la tête du pays”.

Le candidat malheureux à la primaire Les Républicains reconnaît toutefois que le score de Valérie Pécresse dimanche "est un résultat terrible" pour le parti. "On n'a pas réussi à se faire entendre, c'est une évidence, et le score en est la preuve. Mais il faut aussi aller plus loin", dit-il.

"On a besoin de reconstruire", ajoute-t-il. "Notre famille politique doit forcément se reconstruire. On le voit bien, notamment dans les votes. On a aujourd'hui un électorat populaire qui pouvait trouver dans le projet de Valérie Pécresse les vraies réponses. Mais nous n'avons pas été entendus. Et puis nous avons aussi aujourd'hui, on le voit bien électoralement, de France, un pays très morcelé, et il faut les rassembler".