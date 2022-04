La véritable entrée en campagne du candidat Macron est-elle arrivée ? Invité de RTL ce lundi 11 avril, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire assure que le président sortant "Emmanuel Macron piaffe de faire campagne". Et ce, alors que ses concurrents du premier tour avaient dénoncé une campagne "escamotée" par le chef de l'État avec le conflit russo-ukrainien.

"Il sera sur le terrain dès aujourd'hui (lundi 11 avril, ndlr), il a envie de retrouver les Français, j'en suis convaincu. Il a envie de faire campagne très librement dans cet entre-deux-tours où il y a une nouvelle histoire qui s'écrit", a poursuivi le ministre de l'Économie et soutien du candidat Emmanuel Macron, au micro de RTL.

Alors que deux semaines séparent le candidat - et son adversaire Marine Le Pen - du second tour de l'élection présidentielle, Bruno Le Maire assure que le président-sortant sera "sur le terrain", "chaque jour". "Il sera auprès des Français, près des Français (...) dans toutes les journées qui vont s'ouvrir à partir de maintenant (ce lundi, ndlr)", a conclu le locataire de Bercy.

Arrivé en tête des suffrages, avec 27% des voix, le candidat Macron entre désormais dans une nouvelle phase de la campagne électorale. Contrairement à 2017, ce second tour pourrait bien être plus serré, tant les électeurs des candidats d'ores et déjà battus se disent hésitants à glisser un bulletin en faveur du président sortant dans l'urne, le 24 avril prochain.