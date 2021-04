Les infos de 8h - À un an de la présentielle, Laurent Wauquiez prépare son retour

publié le 16/04/2021 à 09:15

À un an de la présidentielle, Laurent Wauquiez prépare son retour sur le devant de la scène politique. Après avoir quitté la présidence des Républicains couvert de goudron et de plumes, au lendemain de la débâcle de la droite aux élections européennes de 2019, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes semble plus que jamais vouloir regoûter à la politique nationale.

Ces deux dernières années, Laurent Wauquiez avait disparu des radars de la politique nationale pour s’imposer une cure de silence. Cette retraite est sur le point de s’achever au moment où il est favori dans son fief pour un second mandat de président de région. "Mon rôle pour l'instant, c'est celui de président de région, bien sûr qu'on aura ce grand débat pour l'avenir de notre pays, la présidentielle, mais ce n'est pas le sujet pour l'instant" jure-t-il.

En coulisses, Laurent Wauquiez s'active pour garder toutes les portes ouvertes. Après ne pas avoir mis les pieds à Paris depuis deux ans, il s'y rend toutes les semaines depuis janvier pour rencontrer certains élus et renouer les liens avec certains ténors de la droite.

L'ancien président du groupe LR affirme avoir appris de ses défaites : "Parfois, j'étais dans la critique systématique, dans les phrases politiciennes du matin et je pense que tout ça abîme la politique". "La période de retrait que j'ai pris m'a permis de m'interroger, de me remettre en question et ça m'a fait beaucoup de bien" assure-t-il.

