publié le 15/03/2020 à 08:03

Jérôme Salomon directeur général de la Santé a justifié hier soir le passage au stade 3 de l'épidémie. "Le virus ne circule pas en France. Ce sont les hommes et les femmes qui le font circuler", a-t-il déclaré. Dans la foulée des annonces du premier ministre. Il était 19h30 passé. Édouard Philippe, l'air grave face au micro a mis en avant l'indiscipline des Français face à l'ampleur de l'épidémie. "Trop de monde dans les lieux publics" et donc des décisions à minuit samedi 14 mars et pour une durée indéterminée les bars, les restaurants, les cinémas, les discothèques ont baissé leur rideau. Ce dimanche matin tous les commerces, et là aussi jusqu'à nouvel ordre, n'ouvrirons pas à l'exception des magasins alimentaires, des pharmacies, des bureaux de tabac et des banques.

L'objectif étant de limiter au maximum les rassemblements de personnes. "Restez chez vous, limitez vos déplacements. Si possible, travaillez à domicile." Pour résumer, la France est confinée. Alors comment a-t-on réagi dans les rues, aux comptoirs, à table hier soir, avant que tout ne ferme ? Pour les professionnels, cette annonce a été très brutale : "Un coup de massue, c'était horrible, très dur." Alain Durand est le chef de cuisine du Bon Vivre, une institution toulousaine. "On s'y attendait, mais pas ce soir à 20h pour minuit. Il faut qu'on se réorganise, on ne sait pas où on va. C'était un coup de massue, c'est horrible, c'est très dur. Après c'est pris en charge, il y aura un suivi..."

Au restaurant voisin Le Gigot, dommage aussi pour Élodie qui fêtait ses 21 ans. "C'est embêtant parce que ça fait plusieurs semaines que j'avais réservé pour mon anniversaire en plus. Du coup, il y en a pleins qui n'ont pas pu venir et en plus voilà quoi, on va finir à minuit." Ses amis réagissent : "C'est pour la sécurité quand même. Il faut prendre soin de nous, de nos proches."

De nombreux bars étaient déjà fermés hier soir et les établissements de nuit n'ont tout simplement pas ouverts. Des mesures qui viennent s'ajouter à celles déjà prises en fin de semaine :la fermeture des écoles, des crèchesnotamment, dès demain, avec des parents face à l'obstacle de l'organisation et de la gestion des petits et grands.

À écouter également dans ce journal

SNCF et RATP - Ce dimanche, en fin de journée, on connaîtra le trafic des trains car ce confinement XXL a aussi des répercussions dans les transports, maintenus jusqu'ici, mais allégés. Dans les Alpes, toutes les stations de ski qui ferment.

Municipales - Le premier tour des municipales a été maintenu, malgré les appels à l'annulation de beaucoup... Plusieurs présidents de région l'ont exigé sur Tweeter. Carole Delgas en Occitanie. Renaud Muselier en Provence Alpes Côte d'Azur. Hervé Morin en Normandie. Gilles Simeoni en Corse. Malgré tout, les bureaux de vote ont bien ouvert.

Précautions de vote - Dès votre entrée dans le bureau de vote, le lavabo ou le gel hydroalcoolique vous sera indiqué pour vous laver les mains. Ensuite vous devez garder vos distances avec les autres électeurs au maximum. Un marquage au sol à la craie par exemple doit vous y aider. Autre conseil : apportez votre propre stylo pour émarger, cela évitera qu'il passe de main en main. Attention, encre bleue ou noire indélébile obligatoire. Une fois dans l'isoloir mieux vaut éviter de toucher les rideaux, la cabine devra être orientée vers le mur à l'abri des regards...