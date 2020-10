publié le 24/10/2020 à 08:36

Alors que la France a franchi la sinistre barre symbolique du million de cas positifs à la Covid-19, vendredi 23 octobre, la situation sanitaire continue de se dégrader. Plus de 42.000 nouveaux cas ont été détectés lors des dernières 24 heures et plusieurs hôpitaux, qui ont du mal à gérer l'afflux de nouveaux patients, commencent à tirer la sonnette d'alarme.

C'est le cas près de Lyon, à l'hôpital Nord-Ouest, où le personnel soignant demande des renforts au plus vite. La capacité des lits de réanimation, qui est à son maximum, est passée de 8 à 18 lits en l'espace d'un mois, comme l'explique le Dr Jouault : "Ces 18 lits sont en permanence occupés et on sent que le rythme s'accélère".

"Le nombre de patients admis en service de médecine est déjà supérieur à ce qu'il avait été lors de la première vague" fait-elle également savoir. Face à ce rebond épidémique, les opération non-urgentes ont été reportées et 200 personnes ont été recrutées cette année.

Toutefois, ce nouveau personnel ne suffit pas à endiguer la deuxième vague et le Dr Anne Nové Josserand, chef de la communauté médicale, est en pleine recherche de renforts : "Il y a des appels lancés à tout ce qui est intérim et à la réserve sanitaire pour voir si on peut remettre au travail de jeunes retraités dynamiques".



À écouter également dans ce journal

Coronavirus - La France a franchi la barre du million de cas positifs à la Covid-19, depuis le début de l’épidémie. La situation continue de se dégrader dans l'Hexagone, avec à nouveau plus de 40.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures, selon Santé publique France.

Société - Une semaine après l’assassinat de Samuel Paty à Conflans-Sainte-Honorine, un deuxième conseil de défense était organisé, ce vendredi 23 octobre à l’Élysée. Le gouvernement souhaite notamment sanctionner "ceux qui mettent en ligne des informations personnelles" menaçant "la vie d’autrui".

International - Le candidat démocrate à la présidentielle américaine, Joe Biden, promet un vaccin gratuit "pour tous" en cas de victoire, le mardi 3 novembre. "Une fois que nous aurons un vaccin sûr et efficace, il devra être gratuit pour tout le monde, que vous soyez assuré ou pas", a-t-il affirmé.