Les infos de 8h - "Beauvau de la sécurité" : que va annoncer Macron ce mardi ?

Emmanuel Macron est attendu à Roubaix ce mardi, afin de clore le "Beauvau de la sécurité" après des mois de concertation, et parfois de frictions entre le gouvernement et certains syndicats. Une mesure qui ne risque pas d'apaiser les relations : le chef de l'État s'apprête à annoncer un changement dans la manière de contrôler les forces de l'ordre.

Il ne s'agit pas de remplacer l'IGPN, comme cela avait pu être envisagé, mais de contrôler différemment et de manière plus transparente les actions de la police. Dans ce dossier, tous les mots, toutes les nuances ont leur importance, le sujet est inflammable pour le chef de l'État. Dès hier soir, certains syndicats ont déjà dénoncé un désaveu de l'institution policière, sans même connaître les détails pour ce contrôle renforcé pour les forces de l'ordre. On a compris que les policiers ne seraient plus seuls pour contrôler le travail de leurs collègues, mais qui s'en chargera ?

Il pourrait s'agir d'un contrôle notamment effectué par les parlementaires. Est-ce qu'Emmanuel Macron veut aussi faire appel à d'autres personnes, à des cabinets indépendants ? Pour l'heure, on ne le sait pas encore. Toutefois, l'IGPN ne va pas pour autant disparaître. L'idée, c'est de mettre plus de transparence chez la police des polices. Le président souhaite également que tous les rapports soient rendus publics et que les sanctions soient appliquées à la lettre. Il y a quelques mois, il avait reconnu que des violences et que des contrôles au faciès étaient bel et bien pratiqués dans les rangs de la police.

