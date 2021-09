L'annonce de l'Élysée, faite à la veille de la clôture du Beauvau de la sécurité, a provoqué un petit séisme. Après sept mois de concertations, Emmanuel Macron, qui avait précédemment reconnu l'existence de violences policières et de contrôles au faciès, annoncera mardi 14 septembre un contrôle externe et indépendant des forces de l'ordre.

Les policiers ne seront ainsi plus les seuls à surveiller le travail des autres policiers. Il pourrait s'agir d'un contrôle effectué notamment par les parlementaires, mais impossible de savoir pour le moment si le Président fera appel à d'autres entités, comme des cabinets indépendants.

De son côté, l'Inspection générale de la Police nationale (IGPN) ne va pas disparaître, mais devra faire preuve de plus de transparence. Emmanuel Macron veut par exemple que tous les rapports de ce service soient rendus publics et que les sanctions soient enfin appliquées à la lettre, avec deux objectifs : écarter les brebis galeuses des rangs des forces de l'ordre et tenter de rétablir le lien de confiance entre la police et les Français.

Pour l'heure, les policiers accueillent très froidement ces premières annonces. "Pour nous, c'est non", a notamment réagi le syndicat Alternative Police, ajoutant qu'il s'agit d'un "désaveu pour l'ensemble de l'institution policière".

