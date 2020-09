DIAPORAMA - Miss France 2021 : découvrez les 12 premières Miss régionales

publié le 15/09/2020 à 20:02

Elles sont maintenant 12 candidates à être entrées dans la compétition Miss France 2021. Les élections régionales se poursuivent avant la grande finale qui sera organisée au Puy du Fou le 12 décembre prochain, présentée pour la 27e fois consécutive par Jean-Pierre Foucault, qui sera accompagné de Sylvie Tellier.



"Je me réjouis de célébrer le centenaire de l’élection de Miss France dans un lieu unique, extraordinaire et que j’affectionne tout particulièrement. En cette année qui ne ressemble à aucune autre, quel meilleur écrin que le Puy du Fou pour fêter un anniversaire et raconter aux Français la genèse du concours de Miss France", confie d'ailleurs Sylvie Tellier, Directrice Générale de l’Organisation Miss France.

Coronavirus oblige l'élection de Miss France 2021 a dû bousculer son organisation. Ainsi, les sélections régionales ont été réalisées par vidéos et les votes en ligne. Et quid du traditionnel voyage des Miss avant la finale ? "On avait en projet de l’organiser en Guadeloupe car cela reste la France, on va voir si ce genre de déplacement est possible. Sinon, peut-être qu’on le fera en métropole, ce sera une façon de changer, ce sera autre chose", précisait il y a quelques mois Sylvie Tellier au Républicain Lorrain.