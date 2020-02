et Julien Fautrat

publié le 24/02/2020 à 08:18

L'Assemblée nationale poursuit l'examen de la réforme des retraites, débuté lundi 17 février, dans une ambiance toujours très tendue. Édouard Philippe a d'ailleurs rendu visite dimanche 23 février aux députés de la majorité. Au cœur de la discussion : l'hypothèse du 49.3, le passage en force.

Sacha Houlié, député LaREM de la Vienne est contre : "Moi, parlementaire, je ne suis pas demandeur de la procédure de rationalisation qui est le 49.3. J'ai du temps devant moi, j'ai aucun mal à passer nuit et jour à l'Assemblée nationale pour démontrer que ce que je pense est bon pour les Français".

Patrick Mignola, élu Modem de Savoie y est lui favorable. "On nage en plein désordre. L'Assemblée nationale est devenue une espèce de théâtre d'ombre où on dit un mot pour un autre, on prétend débattre alors qu'on ne débat pas. Tout le monde est en train de mentir. Il ne faut pas faire un 49.3 qui a pour objectif de brutaliser les mentalités, il faut faire un 49.3 pour dépasser les obstructions de l'opposition", dit-il.

Coronavirus - La vigilance monte encore d'un cran en France face à l'épidémie. Une réunion de crise a eu lieu, dimanche, à Matignon, alors qu'en Italie, le nombre de cas s'est multiplié ces derniers jours.

Procès Fillon - L'ancien Premier ministre comparaît pour détournement de fonds publics, trois ans après les révélations sur les emplois présumés fictifs de son épouse. Son avocat a demandé le renvoi de l'audience en raison de la grève des avocats.

Julian Assange - La justice britannique examine la demande d'extradition d'Assange vers les États-Unis. Le fondateur de Wikileaks risque là-bas 175 ans de prison. Il a récemment reçu le soutien de 117 médecins qui dénoncent la torture psychologique qui lui est infligée.