publié le 24/02/2020 à 06:41

C'est l'affaire qui avait dynamité la campagne présidentielle de François Fillon en 2017. Trois ans après, les époux Fillon ont rendez-vous devant la justice. Leur procès doit démarrer ce lundi 24 février au tribunal correctionnel de Paris, même s'il pourrait être ajourné en raison de la grève des avocats.

Trois ans après le "Penelopegate", le couple va devoir prouver que l'épouse de l'ancien candidat de la droite a bien été durant des années, son assistante parlementaire. Dans le cas contraire, François et Penelope Fillon devront rembourser les sommes perçues. Yves Claisse, avocat de l'Assemblée nationale, s'est porté partie civile dans cette affaire.

"Y'a-t-il eu un travail et ensuite, y'a-t-il eu plus de travail de la part de cette assistante parlementaire qu'était Madame Fillon, que celui des autres assistants parlementaires ?", s’interroge l'avocat. "Depuis le 1er avril 1998, jusqu'à la fin de l'année 2013, le montant approximatif des sommes qui seront réclamées excède le million d'euros", poursuit-il.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Arrêt du Carnaval de Venise, fermetures à Milan et deux semaines de quarantaine pour onze villes : le Nord de l'Italie se prépare à vivre des jours d'angoisse et de restrictions après une soudaine et spectaculaire flambée des cas du nouveau coronavirus en trois jours.



Décès - Hervé Bourges, grande figure de l'audiovisuel français et fervent défenseur de la francophonie, est décédé dimanche 23 février à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès de proches.



Football - Le PSG, spectaculaire mais toujours pas serein après sa défaite en Ligue des champions à Dortmund mardi, a dominé Bordeaux (4-3) en Ligue 1 lors de la 26e journée dimanche au Parc des Princes, et accroît son avance sur Marseille en tête du classement.