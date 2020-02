Réforme des retraites : les Français majoritairement opposés au 49.3

publié le 21/02/2020 à 16:00

Les députés n'en finissent plus d'examiner les plus de 40.000 amendements déposés par l'opposition, et notamment La France insoumise, dans le cadre de la réforme des retraites examinée à l'Assemblée nationale depuis lundi 17 février. Dès lors, au rythme actuel, selon Richard Ferrand, la procédure pourrait prendre 150 jours de séance. Le gouvernement, lui, envisage un recours au 49.3, comme l'a réaffirmé Jean-Baptiste Djebbari sur RTL, ce vendredi 21 février. Mais les Français, eux, semblent très majoritairement opposés, à 72% à un passage en force du gouvernement dans ce dossier.

"Emmanuel Macron et le gouvernement ont déclaré qu'ils allaient être davantage dans une logique de dialogue avec les Français. Donc, le recours à cet article serait un peu perçu comme une contradiction par rapport à cette volonté d'être davantage à l'écoute des Français, de leurs élus, de leurs représentants", détaille pour RTL la directrice de BVA Opinion, Adélaïde Zulfikarpasic.

La cote de popularité de Philippe remonte

Dans le détail, l'approbation à un recours au 49.3 est plus forte chez les sympathisants de La République en Marche (74%), et dans une moindre mesure, chez les catégories de la population les plus favorables à la réforme des retraites. Ainsi, les sympathisants LR approuvent cette hypothèse à 39%, et les plus 65 ans à 37%, soit la même proportion que les cadres.

La même étude révèle que plus des trois quarts des Français (77%) jugent nécessaires les mesures annoncées par Emmanuel Macron, en début de semaine, pour lutter contre le "séparatisme islamiste". Par ailleurs, d'après ce baromètre BVA, la cote de popularité d'Édouard Philippe remonte en février (40%, +3 points par rapport à janvier), alors que celle d'Emmanuel Macron stagne dans le même intervalle (33%). Le Premier ministre regagne 10 points auprès des seuls sympathisants LR.