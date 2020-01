et Vincent Derosier

Le gouvernement se retrouve ce mercredi 15 janvier pour un séminaire gouvernemental. L'objectif est de tourner la page retraite. Ce séminaire vise à prendre un nouveau départ et un peu d'air car cela fait des semaines que le gouvernement est en apnée, empêtré dans le dossier unique des retraites.

Le président veut profiter de cette relative accalmie pour tourner la page. Un proche d'Emmanuel Macron se frotte les mains : "On reprend enfin notre élan", dit-il, "et le cours de l'acte II". Toute à l'heure à l'Élysée il ne sera donc presque pas question d'âge pivot ou d'équilibre du système. Au programme, les autres réformes, celles à venir : handicap, écologie, communautarisme ou recherche.

"On va montrer qu'il n'y a pas que les retraites dans la vie et qu'on a bien bossé", se réjouit un ministre. Selon un autre membre du gouvernement, le président devrait quand même demander à ses troupes de ne pas crier victoire trop tôt et de continuer à expliquer la réforme des retraites.

En privé, le chef de l'État se félicite du compromis qui a été trouvé il y a une dizaine de jours. Et à l'Elysée, comme à Matignon, on mise désormais sur l'épuisement de la grève pour gagner définitivement la bataille.

