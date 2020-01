publié le 15/01/2020 à 06:21

On connaît donc celui qui va représenter la France à l'Eurovision : il s'agit de Tom Leeb. Le chanteur est peu connu du grand public mais son père l'est davantage, c'est l'humoriste Michel Leeb.

Tom, lui, a 30 ans et il sera donc la voix de la France le 16 mai prochain à Rotterdam. Choisi par France Télévisions, c'était une une évidence pour la directrice des divertissements de France 2, Alexandra Redde-Amiel. "C'est un jeune artiste de 30 ans qui a un grain de voix unique. C'est quelqu'un qui est moderne, qui est universel, qui est charismatique, qui est authentique. Il m'inspire de pleins d'adjectifs mais c'est vraiment ça", a-t-elle déclaré.

"On est en plein enregistrement, on est en studio, on veut une chanson qui parle à tout le monde. On a demandé à des auteurs-compositeurs Français et, pour la première fois, étrangers, d'écrire pour la France. Ce que l'on veut c'est plaire à tous", a affirmé, enjouée, Alexandra Redde-Amiel.

