Vœux d'Emmanuel Macron : "La réforme des retraites sera menée à son terme"

et AFP

publié le 31/12/2019 à 20:09

Lors des ses vœux adressés aux Français ce mardi 31 décembre, Emmanuel Macron l'a assuré : "la réforme des retraites à laquelle je me suis engagé devant vous et qui est portée par le gouvernement sera menée à son terme". Le chef de l'État a précisé qu'"il s'agit d'un projet de justice et de progrès social". Une annonce alors que la grève contre la réforme des retraites a connu son 27e jour ce mardi.

"Je mesure combien les décisions prises peuvent heurter et susciter des craintes et des oppositions", a-t-il reconnu. "Faut-il pour autant renoncer à changer notre pays, notre quotidien ? Non. Car ce serait abandonner ceux que le système a déjà abandonnés, ce serait trahir nos enfants, leurs enfants après eux, qui alors, auraient à payer le prix de nos renoncements. C'est pour cela que la réforme des retraites sera menée à son terme", a-t-il ajouté.

Les "tâches difficiles" prises en compte

Emmanuel Macron a ajouté que la réforme prendra "en compte les tâches difficiles" pour pouvoir "partir plus tôt". "Nous prendrons en compte les tâches difficiles pour permettre a ceux qui les exercent de partir plus tôt sans que cela soit lié à un statut ou à une entreprise", a-t-il déclaré depuis le palais de l'Élysée.

Le Président de la République a demandé au gouvernement de "trouver un compromis rapide" sur cette réforme avec les syndicats "qui le veulent".