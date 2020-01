Réforme des retraites : l'exécutif se félicite d'un "compromis solide"

et AFP

publié le 12/01/2020 à 02:19

Emmanuel Macron a salué ce samedi 11 janvier au soir un "compromis constructif et de responsabilité" sur le projet de réforme des retraites avec le retrait, sous conditions, de l'âge pivot de 64 ans, a indiqué l'Elysée.

"Ce compromis est jugé par le président de la République constructif et de responsabilité", a souligné la présidence, alors que le Premier ministre Edouard Philippe s'est dit "disposé à retirer" l'âge pivot de 64 ans du projet de réforme des retraites dans un courrier aux partenaires sociaux.

Le locataire de Matignon a vanté un "vrai compromis, transparent et solide", dans un courrier adressé aux parlementaires de sa majorité. "Les partenaires sociaux qui soutiennent la mise en place du système universel, notamment la CFDT, l'UNSA et la CFTC, acceptent de participer à une conférence sur l'équilibre et le financement du système de retraite, qui aboutira d'ici fin avril 2020, dans un calendrier compatible avec le projet de loi", se félicite le Premier ministre.

Toutefois, les membres de l'intersyndicale formée de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et de trois organisations de jeunesse continuent à réclamer "le retrait de ce projet". Ils appellent à une nouvelle journée interprofessionnelle de grèves et de manifestations le 16 janvier, la sixième depuis le début du mouvement le 5 décembre.