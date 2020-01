publié le 10/01/2020 à 08:09

Le projet de loi de la réforme des retraites va peut être vivre un tournant décisif ce vendredi 10 janvier. Au programme, une nouvelle réunion à Matignon où Édouard Philippe reçoit les partenaires sociaux. Pour le Premier ministre, il s'agira d'évoquer la question du financement du régime et cette conférence proposée par la CFDT.

Pour l'heure, Édouard Philippe ne compte pas supprimer l'âge pivot et la mesure est d'ailleurs inscrite dans le projet de loi. L'ancien maire du Havre se montre confiant et "aime ces phases de négociation" selon un de ses proches. En dépit des inquiétudes qui pointent dans une partie de sa majorité, Édouard Philippe veut afficher un certain optimisme, expliquant que si la mission qui lui a été confiée par Emmanuel Macron est difficile, "elle n'a rien d'impossible".

Pour avancer sur la voie d'un accord avec les syndicats réformistes ce vendredi 10 janvier, l'âge pivot pourrait bien être remplacé par une autre mesure à condition que le calendrier soit acceptable pour le gouvernement. Le Premier ministre reste toutefois bien attaché à l'équilibre financier de la réforme qui devra figurer dans le projet de loi voté et maintient que pour y parvenir, les Français devront travailler plus longtemps.

