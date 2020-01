Villejuif : la libération de la compagne du terroriste inquiète la police

publié le 09/01/2020 à 13:58

Les commissariats de l'Essonne sont en alerte. Vendredi 3 janvier, un homme radicalisé avait attaqué des passants au couteau à Villejuif, tuant une personne et en blessant deux autres. Il avait été abattu par la police par la suite, et sa compagne radicalisée placée en garde à vue.

Mais ce jeudi 9 janvier, cette dernière a retrouvé la liberté. Ce qui inquiète les policiers, car cette femme voulait se rendre dans un commissariat avec un couteau. Elle voulait mourir en martyre, elle l'a dit au cours d'une conversation téléphonique placée sur écoute. Durant sa détention, elle a confirmé son funeste projet.

Présentée à un psychiatre, le médecin n'a finalement pas ordonné son hospitalisation. Elle a donc été remise en liberté sans poursuites judiciaires. Appelés à la vigilance par le commandant de police de Palaiseau, plusieurs commissariats appliquent des mesures de sécurité renforcées.

Vigilance lors de chaque intervention

Julien Claustre, directeur départemental d'Unsa police explique que ses collègues "sont un petit peu inquiets". "Parce que sur leurs interventions, ça peut être un peu plus dangereux pour eux. On parle d'elle, mais on parle aussi de son entourage. Ils sont très vigilants, mais pas qu'au sein des commissariats. C'est-à-dire que chaque intervention nécessite une vigilance accrue", indique le policier à RTL.

Des photos de la jeune femme ont été distribuées aux policiers du département pour faciliter son identification. Les fonctionnaires doivent interroger chaque personne, via l'interphone du commissariat, sur les raisons sa venue. L'utilisation du détecteur à métaux sera aussi systématiquement mise en place.