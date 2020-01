publié le 10/01/2020 à 06:46

Une conférence de financement du futur système de retraite à points aura bien lieu. La proposition de la CFDT a été retenue par le Premier ministre. Une réunion de calage se tiendra ainsi ce vendredi 10 janvier à Matignon malgré les divergences entre gouvernement et partenaires sociaux.

Édouard Philippe reçoit en effet les syndicats ce vendredi matin afin de fixer les objectifs et les marges de manœuvres de cette conférence et fixer son contenu. Le but est avant tout de trouver des solutions pour garantir l'équilibre financier du système avant que la réforme des retraites ne s'applique. Concernant l'échéancier, cela fait un peu moins l'unanimité. Les syndicats réformistes veulent prendre le temps de trouver un bon compromis jusqu'à l'été au moins.

Édouard Phillippe veut aller vite pour que les mesures soient intégrées à la loi réformant les retraites avant la présentation des deux projets de loi en Conseil des ministres le 24 janvier prochain. Les négociations devraient être tendues alors que le projet de loi a été consulté dans la nuit par plusieurs médias, dont RTL, confirmant que l'âge pivot fera bel et bien partie du texte de la réforme des retraites. Le Premier ministre n'a pas renoncé à ce qu'il figure noir sur blanc dans le texte.

À écouter également dans ce journal :

Crash du Boeing en Iran - Justin Trudeau demande des explications. L'avion de la compagnie ukrainienne qui s'est crashé alors qu'il transportait 176 personnes, dont 63 Canadiens, aurait été touché par un missile iranien. "Nous avons des renseignements qui indiquent que l'avion aurait été abattu par un missile iranien. C'est possible que cela a été fait involontairement", a assuré le Premier ministre canadien dans une conférence de presse.

Fait divers - Le forcené a été arrêté. Un père de famille de 40 ans s'était retranché dans une maison dans le Var avec sa petite fille de trois ans après alors qu'il déposait l'enfant à sa mère. Il s'agirait d'un problème de garde avec son ex-compagne qui aurait dégénéré.



Insolite - Un cambriolage rocambolesque dans une résidence pour seniors. Émeraudes, parures et autres bagues, le butin est estimé à plus d'un million d'euros. Le scénario avait été minutieusement préparé. Les malfaiteurs qui se sont introduits en pleine nuit dans cette résidence haut-de-gamme pour seniors connaissaient parfaitement les lieux. Leur cible : un coffre- fort rempli de bijoux.