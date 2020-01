Réforme des retraites : les locaux de BlackRock à Paris envahis par des cheminots

publié le 07/01/2020 à 22:03

Aux alentours de 13h30, cheminots, enseignants et personnels hospitaliers ont envahis les locaux parisiens de la multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs. Le géant américain est considéré, par les activistes, comme un bénéficiaire de la réforme des retraites.

Une action symbolique qui fait référence à la récente polémique suite à la promotion du patron de la branche française, Jean-François Cirelli, au rang d'officier de la Légion d'honneur. La firme américaine est depuis le symbole de la capitalisation que rejettent les grévistes. Les opposants à la réforme des retraites accusent BlackRock de vouloir influencer la réforme à son avantage.

Bruno Le Maire s'est exprimé au sujet de cette polémique : "Je rappelle que BlackRock est un gestionnaire d'actifs. Donc BlackRock ne s'occupe pas des pensions de retraite, donc on est en train de mélanger des choses qui n'ont absolument rien à voir" a réagi le ministre de l'Économie vendredi 3 janvier.

Dispersés par les gendarmes

Ils étaient environ 200 à brandir torches lumineuses et drapeaux dans le luxueux hall de l'immeuble situé dans le IIe arrondissement de la capitale. Arborant pour certains des gilets et des drapeaux de syndicats, les militants, accompagnés de fumigènes, ont entonné des chants avec comme paroles "Et on ira jusqu'au retrait" ou encore "On est chez toi, BlackRock".

Une action symbolique forte de sens en pleine réforme des retraites. Envahissement du siège de #blackrock par les grévistes ! pic.twitter.com/8MssjwTzxr — berenger cernon (@slappy_w) January 7, 2020

Parmi les protestataires, étaient présents l'ex-candidat d'extrême gauche à la présidentielle Olivier Besancenot ainsi que le "gilet jaune" Jérôme Rodrigues.



Les manifestants ont été rapidement dispersés par les forces de l'ordre à l'aide de gaz lacrymogène. À la sortie, les gendarmes mobiles ont regroupé les manifestants et ont procédé à des contrôles d'identité.

Pour Olivier Besancenot (NPA), la réforme des retraites c'est "ouvrir un marché juteux qu'attendent des fonds de pension comme BlackRock" pic.twitter.com/8Fwi55a2DV — BFMTV (@BFMTV) January 7, 2020