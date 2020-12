publié le 01/12/2020 à 08:07

Le gouvernement fait marche arrière sur l'article 24 de la loi "sécurité globale". Largement contesté au sein même de la majorité, celui qui prévoit de pénaliser la diffusion d'images malveillantes de policiers va être totalement réécrit. Les parlementaires vont donc s'atteler à la réécriture d'un texte pourtant déjà voté mais Gérald Darmanin ne s'avoue pas pour autant vaincu.

Auditionné ce lundi 30 novembre par l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a déclaré qu'il était "fétichiste de la protection des policiers et des gendarmes" et estimé qu'"ils ne sont pas assez protégés". "La protection des policiers et de la liberté de la presse ne sont pas en concurrence, il n'y a pas une victoire de l'un contre l'autre et il n'y a surtout pas une victoire de l'un sans l'autre", a ajouté le ministre.

Après une large mobilisation contre la proposition de loi et la diffusion de vidéos de violences policières, Emmanuel Macron avait convoqué une réunion à l’Élysée pour trouver une sortie de crise concernant l’article 24.

À écouter également dans ce journal

Vendée Globe - Kevin Escoffier, monté sur son radeau de survie après une importante voie d'eau sur son bateau, a été secouru par Jean Le Cam. Troisième de la course, le skippeur français avait déclenché sa balise de détresse avant d'être récupéré sain et sauf.

Coronavirus - Les Ehpad seront prioritaires de la future campagne de vaccination contre la Covid-19. La Haute Autorité de la santé a recommandé, ce lundi 30 novembre, de réserver les premières doses de vaccin disponibles aux personnes âgées vivant en établissement et à leurs soignants.



Tendances - C'est une première sur le marché automobile français. Les ventes de voitures hybrides rechargeables sont en train de passer devant les voitures électriques. Si l’hybride rechargeable ne représente encore qu’à peine 5% du marché européen, sa croissance est fulgurante.