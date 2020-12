publié le 29/11/2020 à 19:11

Faut-il bannir de nos routes les véhicules hybrides rechargeables ? Selon des test menés par l’ONG Transport & Environment, les véhicules hybrides rechargeables émettraient jusqu’à 12 fois plus de CO2 que les annonces des constructeurs. Certains d'entre eux remettent en cause le bien-fondé de cette étude.

Que faut-il en penser ? Auto-Radio du dimanche 29 novembre tente de démêler le vrai du faux sur cette motorisation de plus en plus plébiscitée par les Français (+230% de ventes depuis le début de l'année), et qui apparait pour beaucoup d’automobilistes comme le meilleur des deux mondes entre l‘électrique et le thermique.

Invité de cette émission pour approfondir le sujet, François Tarin, rédacteur en chef adjoint du magazine Auto Plus. Vous entendrez aussi la réaction de Pierre Chasseray, le porte-parole de 40 millions d'automobilistes, très remonté contre cette étude.