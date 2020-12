publié le 01/12/2020 à 05:24

C'est un ouf de soulagement qu'on poussé les organisateurs du Vendée Globe au moment où ils ont appris que Jean Le Cam avait retrouvé Kevin Escoffier. Le skipper était naufragé lundi 30 novembre après qu'une importante voie d'eau l'a obligé à quitter son bateau PRB pour se réfugier sur un radeau de survie.

"C'est à 2h18 heure française (1h18 GMT) que le team PRB a été informé du sauvetage. Le skipper de PRB est apparu souriant, emmitouflé dans sa combinaison de survie au côté de Jean le Cam", a tweeté l'organisateur.

La bonne nouvelle s'est manifestée sous la forme d'une image vidéo au PC course, les deux skippers sont apparus brièvement ensemble avant que la connexion soit coupée. Kevin Escoffier est sain et sauf, visiblement en bonne santé. Troisième de la course, Escoffier avait déclenché sa balise de détresse alors qu'il naviguait dans les 40es Rugissants, une zone connue pour ses déferlantes et vents violents.

"Tout a été mis en oeuvre pour retrouver le Malouin ballotté dans son radeau de survie à la frontière avec l'océan Indien, à 600 milles dans le Sud-Ouest du cap de Bonne-Espérance", s'est félicité l'organisateur sur son site, qui a suivi attentivement pendant plusieurs heures la tentative de sauvetage, finalement couronnée de succès.

