publié le 28/01/2021

L'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir s'attaque aux sociétés de recouvrement de crédits. Ces derniers mois, compte-tenu du contexte sanitaire, les impayés atteignaient déjà 22 milliards d’euros, tous crédits confondus et pour récupérer ces sommes, les sociétés de recouvrement sont entrées en action, avec des méthodes proches du harcèlement, pour en tirer des bénéfices mirobolants.

Mathieu Robin, du site UFC-Que Choisir explique que "les consommateurs sont appelés quasi-quotidiennement, harcelés et on leur dit qu'ils sont malhonnêtes". "De nombreuses situations, qui sont tout à fait délétères, sont un vrai sujet d'inquiétude car on a une déferlante de litiges en la matière avec des pratiques inacceptables" déplore-t-il également.

Au total, l'UFC-Que Choisir a reçu plus de 400 plaintes de consommateurs désarmés face à ces méthodes. Alors que la Commission européenne a demandé aux banques de se concentrer sur les plans de relance et de se débarrasser des crédits impayés ces dernières les revendent à ces sociétés de recouvrement aux pratiques agressives.

Dans ce marché estimé à près de 7 milliards d’euros en 2021, ces sociétés engrangent des bénéfices bruts importants, de l'ordre de 100 % de marge en moyenne, d’après la profession elle-même.

