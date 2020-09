Taxes, crédits d’impôts, prélèvements : les dates du calendrier fiscal 2020

publié le 26/09/2020 à 06:30

La rentrée à peine digérée, il va falloir se pencher sur le calendrier fiscal afin de bien avoir en tête les dates et échéances fixées par le Fisc pour la fin de l'année. Taxe foncière, taxe d'habitation et cotisation à l'audiovisuel public, ou encore prélèvement du restant de l'impôt sur le revenu, de nombreuses dates sont à entourer sur le calendrier avant la fin de l'année 2020.

À noter que les dates de certains paiements sont amenées à changer selon qu'on paient à l'échéance via un moyen de règlement démocratisé (smartphone, tablette, internet), ou via un virement ou TIP.

Autre subtilité, si on paie à une date précise en ligne, le prélèvement est quant à lui toujours un peu décalé. Ainsi, si le paiement de la taxe foncière doit se faire avant le 20 octobre, les services fiscaux ne prélèveront que le 26.

D'août à décembre

Le 25 septembre, premier prélèvement du restant à payer de votre impôt sur le revenu si la somme est supérieure à 300 euros. Quatre prélèvements sont effectués entre cette date et le 28 décembre. Si la somme est inférieure ou égale à 300 euros, elle sera prélevée ce 25 septembre en intégralité.



Le 30 septembre, c'est la date limite d'adhésion au prélèvement à échéance des taxes foncières. Elle sera reconduite automatiquement pour 2021 sauf changement de votre part. L'adhésion se fait en ligne ou auprès du centre contact.

Le 15 octobre, date limite de paiement de la taxe foncière soit en espèces, par chèques, TIP ou virement, tandis que ceux qui paient en ligne pourront pousser jusqu'au 21 octobre pour régler.

Le 20 octobre, c'est la date limite de paiement en ligne de la taxe foncière, par tablette ou smartphone pour les particuliers. Le prélèvement se fera le 26 du même mois.

Le 26 octobre, prélèvement de la deuxième échéance du restant à payer de l'impôt sur le revenu (voir 25 septembre)

Le 31 octobre, date limite d'adhésion au paiement à l'échéance pour la taxe d'habitation et la cotisation à l'audiovisuel public.

Le 16 novembre, c'est la date limite pour payer la taxe d'habitation et la cotisation à l'audiovisuel public en espèce, chèque, TIP ou virement. Survient aussi le prélèvement du 4e acompte trimestriel pour les revenus des indépendants et les pensions alimentaires. Le paiement de la taxe d'habitation en ligne peut s'effectuer jusqu'au 21 novembre inclus. Le prélèvement se fera le 26 novembre.

Le 25 novembre, troisième prélèvement du restant à payer de l'impôt sur le revenu (voir 25 septembre).

Le 15 décembre, date limite de paiement de la taxe d'habitation et de la cotisation à l'audiovisuel public si le moyen de paiement n'est pas dématérialisé. Cette échéance concerne particulièrement les résidences secondaires ainsi que certaines résidences principales. "La date limite de paiement est indiquée sur votre avis d'imposition", indique le site officiel du Fisc.

- Limite de paiement de la taxe sur les logements vacants, si on n'utilise pas de moyens

dématérialisé (internet, smartphone ou tablette).

Le 20 décembre, limite de paiements de la taxe sur les logements vacants via un moyen de paiement dématérialisé. Prélèvement le 28 décembre.

- Date de paiement de la taxe d'habitation et de la cotisation à l'audiovisuel public si on utilise un moyen de règlement dématérialisé (internet, smartphone ou tablette).

Le 28 décembre, quatrième prélèvement du restant à payer de l'impôt sur le revenu (voir 25 septembre).