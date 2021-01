Coronavirus : tout ce qu'il faut savoir sur le plan de relance européen

et Catherine Mangin

publié le 28/01/2021 à 07:30

Pour faire face à l'ampleur de la crise du Covid-19, la Commission européenne a adopté un plan de relance historique de 750 milliards d'euros. Mais cette somme ne devrait être décaissée que d'ici 2023. Il reste en effet plusieurs étapes politiques, législatives et administratives à franchir avant que les États membres ne perçoivent ces fonds. Mais que comprend cette somme ?

Il y a tout d'abord 390 milliards d'euros de subventions pures, le reste, ce sont des prêts à des taux intéressants. L'Italie, fortement impactée par la crise, va ainsi recevoir plus 80 milliards d'euros de subventions. Ce sera moitié moins pour la France. Chaque pays peut ainsi compter sur une enveloppe qui dépend notamment de sa population, de son PIB par habitant et de son taux de chômage avant le début de la pandémie.

Quant à la manière dont cet argent doit être dépensé, là aussi c'est très clair : 37% des fonds reçus doivent être affectés à la transition énergétique et à l'environnement, 20% à la digitalisation et le reste des dépenses doit être précisément justifié auprès de la Commission.



Mais autant d'argent, paradoxalement, n'est pas si facile à dépenser. Il faut notamment identifier beaucoup de projets. On notait déjà cette difficulté sur les fonds structurels (l'argent distribué par Bruxelles qui permet de réduire les inégalités entre les pays membres).

Abonnez-vous à ce podcast Apple Podcasts

Google Podcasts

>> Hors-série Lenglet-Co : crise du coronavirus, un podcast hebdomadaire présenté par François Lenglet et Catherine Mangin, qui vous donne les clés pour tout comprendre des évolutions et révolutions provoquées par la crise du coronavirus en France, en Europe et dans le monde.

Si vous souhaitez poser des questions à François Lenglet, écrivez à temoins@rtl.fr.