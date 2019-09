publié le 30/09/2019 à 08:16

Après l'hommage populaire? place aujourd'hui à l'hommage officiel. Jacques Chirac recevra les honneurs funèbres militaires dans la Cour des Invalides, ce lundi 30 septembre. Le convoi funéraire rejoindra ensuite l'Église Saint-Sulpice pour une cérémonie religieuse en présence de nombreuses personnalités. Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Francois Hollande mais aussi beaucoup d'étrangers. Au total, pas moins de 80 anciens ou actuels chefs d'États et de gouvernements sont attendus. Mais parmi eux ne se trouvera pas Marine Le Pen. La présidente du Rassemblement National a renoncé à assister à la cérémonie, à la demande du clan Chirac.

"Nous respectons cette décision, même si nous la regrettons", explique Sébastien Chenu, débuté Rassemblement national du Nord. "D'abord parce que, lorsqu'il s'agit d'un hommage national, c'est bien de ne pas faire le tri dans les Français en fonction de leurs opinions politiques. Et puis la deuxième raison, plus personnelle, touche certainement beaucoup d'électeurs du Rassemblement national qui, à l'époque, n'avaient pas fait le choix de Jean-Marie Le Pen, et qui auraient peut-être auraient été heureux de pouvoir s'incliner devant la mémoire du président de la République Jacques Chirac".

À écouter également dans ce journal

Hommage - La fille de Jacques Chirac est restée plus de deux heures hier soir, avec son époux, à serrer des mains, à remercier ceux qui avaient fait le déplacement, attendant parfois des heures sous la pluie.

Incendie - Quatre jours après le spectaculaire incendie de l'usine Lubrizol, toutes les classes ont été inspectées et nettoyées. Pas de risque, dit la rectrice de l'académie qui a toutefois mis en place un dispositif particulier pour cette rentrée.

Athlétisme - Nouvelle journée noire pour les Bleus, avec l'élimination notamment de Pierre-Ambroise Bosse, le tenant du titre sur 800 m. Le champion du monde de décathlon, Kevin Mayer, n'entrera en piste que mercredi, mais déjà il s'attend au pire.