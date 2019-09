publié le 30/09/2019 à 05:34

Bouleversée, Claude Chirac a tenu à remercier les Français. La fille de l'ancien président français est sortie de l'Hôtel des Invalides en ce dimanche 30 septembre au soir afin de saluer les Français venus en nombre pour rendre un dernier hommage à son père.

La fille cadette de Jacques Chirac est venue à la rencontre des Français qui patientaient pour cet hommage populaire. C'est à l'improviste que Claude Chirac et son mari s'approchent de la foule devant les Invalides. Ils sont encore des milliers à patienter pour voir le cercueil de l'ancien président et chacun a droit à un petit mot de Claude Chirac. "On est extrêmement touchés", confie-t-elle à une personne venue lui présenter ses condoléances.

La fille de l'ancien président de la République s'est prêtée au jeu des selfies. Des centaines de personnes tient à lui raconter leurs souvenirs de Jacques Chirac. "Ça nous bouleverse et on est juste venus leur dire que ça nous touchait beaucoup et qu'on voulait les remercier de la part de ma mère et de notre part", a confié Claude Chirac. Elle a remonté toute la file d'attente sur plusieurs centaines de mètres et a quitté les Invalides après plus d'une heure et demie d'un bain de foule. Face à l'affluence, les Invalides ont été ouvertes jusqu'à ce lundi matin 7h.

À écouter également dans ce journal

