Ce lundi 30 septembre marquera une journée de deuil national à la mémoire de Jacques Chirac. Ses proches participeront à partir de 9h30 à une courte cérémonie aux Invalides. Ensuite les honneurs militaires seront rendus à l'ancien président de la République en présence d'Emmanuel Macron.

C'est donc en fin de matinée que son cercueil sera conduit, au milieu d'une foule sans doute considérable là aussi, vers l’Église Saint-Sulpice. Un service solennel sera célébré en présence de l'actuel président et de très nombreux chefs d’État et de gouvernement étrangers.Parmi les personnalités françaises qui ont annoncé leur venue, on trouve Marine Le Pen.

Or, la famille de Jacques Chirac a fait savoir qu'elle n'y était pas favorable. C'est ce que l'AFP rapporte ce dimanche après-midi. En tant que députée de la nation, Marine Le Pen n'a pas besoin d'invitation officielle pour se rendre à une telle cérémonie publique, elle y est invitée de droit.



Rouen - Ce dimanche matin, des analyses de pollution ont été rendues publiques par la préfecture de Seine-Maritime. Toutes font état d'un air de qualité habituelle, sur l'agglomération rouennaise, à l'exception du site-même de l'usine où on a décelé des traces de benzène.



Mulhouse - Une information judiciaire a été ouverte après le décès d'une femme de 60 ans, retrouvée morte dans son lit par un voisin. Une femme dont l'employeur, mi-juin, avait appelé le SAMU pour signaler ses douleurs à la poitrine. Aucun véhicule de secours n'a été dépêché sur place.

Cyclisme - Pas de maillot arc-en-ciel pour Julian Alaphilippe. Le Français a terminé très loin du vainqueur ce dimanche après-midi, lors des Championnats du monde de cyclisme sur route. Le nouveau champion s'appelle Mads Perdersen. Il est Danois, il a 23 ans.